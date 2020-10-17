Президент Германии ушел на карантин из-за охранника с COVID-19

Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был уйти на карантин в связи с тем, что один из его личных охранников получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был уйти на карантин в связи с тем, что один из его личных охранников получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Информация об этом поступила из канцелярии германского президента. Ранее на карантине оказался министр иностранных дел страны Хайко Маас. Причина была та же: сотрудник службы охраны оказался инфицирован коронавирусом. Сейчас медики проводят проверку, мог ли еще кто-то подхватить инфекцию от охранников. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.