Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:04   17 Октября 2020
Политика

Президент Германии ушел на карантин из-за охранника с COVID-19

Президент Германии ушел на карантин из-за охранника с COVID-19

Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был уйти на карантин в связи с тем, что один из его личных охранников получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Информация об этом поступила из канцелярии германского президента. Ранее на карантине оказался министр иностранных дел страны Хайко Маас. Причина была та же: сотрудник службы охраны оказался инфицирован коронавирусом. Сейчас медики проводят проверку, мог ли еще кто-то подхватить инфекцию от охранников. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#германия #карантин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров