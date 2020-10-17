Политолог отметил активность главы Севастополя в диалоге с горожанами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проявляет высокую активность в общении с гражданами. В этом направлении его работа отмечена в докладе Центра политической конъюнктуры, пишет ФАН. Лидерские позиции главы города объяснил политолог Иван Мезюхо.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проявляет высокую активность в общении с гражданами. В этом направлении его работа отмечена в докладе Центра политической конъюнктуры, пишет ФАН. Лидерские позиции главы города объяснил политолог Иван Мезюхо.

Чтобы оценить деятельность губернаторов, сотрудники ЦПК отправляли на их персональные сайты или на сайты правительства запросы от лица простых граждан. Все вопросы касались поддержки населения в условиях пандемии.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки важно, чтобы представители исполнительной власти держали контакт с людьми, уверен Мезюхо. Так как граждане все чаще стали использовать интернет в повседневной жизни, власти разного уровня должны осваивать современные средства коммуникации для диалога. Политолог отметил, что в этом вопросе губернатор Севастополя Михаил Развожаев идет в ногу со временем. Он понимает важность установления диалога для решения социальных и экономических проблем города.