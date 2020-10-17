СМИ: истребитель Су-57 ждет успех вопреки нападкам Запада

Истребитель пятого поколения Су-57 найдет своего покупателя на международном рынке вооружений, несмотря на негативную информационную кампанию со стороны стран Запада, сообщает издание "Репортер".

Истребитель пятого поколения Су-57 найдет своего покупателя на международном рынке вооружений, несмотря на негативную информационную кампанию со стороны стран Запада, сообщает издание "Репортер".

Первоначально основным партнером в создании истребителя пятого поколения выступала Индия, что должно было сэкономить затраты на его производство. Индийская армия должна была получать экспортную версию российского самолета, однако этого так и не произошло. Другим вероятным покупателем выступает Алжир, который традиционно сотрудничал в оборонной сфере с СССР, а после с Россией.

Алжирская армия включает в себя немало образцов российской техники и вооружения, поэтому закупка Су-57 вполне вероятна. В случае успешного заключенного контракта, РФ получит дополнительные денежные средства на наращивание авиапарка новых истребителей, ведь их основной проблемой остается стоимость. Все это проходит на фоне информационной кампании западных стран, которые целенаправленно поливают грязью российскую разработку.