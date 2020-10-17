Заявления Эрдогана о Крыме могут плохо отразиться на россиянах

Политолог Илдус Ярулин предостерег россиян от поездок в Анкару. Он считает, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут плохо отразиться на туристах из РФ. Эксперт сообщил об этом в беседе с URA.RU​​​​​​.

Политолог Илдус Ярулин предостерег россиян от поездок в Анкару. Он считает, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут плохо отразиться на туристах из РФ. Эксперт сообщил об этом в беседе с URA.RU​​​​​​.

Отдыхающие могут "стать заложниками бешеной толпы", отметил Ярулин. Он считает, что между Анкарой и Москвой начнется "война речей" и обострение отношений повлияет на путешественников, которые отправятся в Турцию. В стране, по его словам, сейчас и так нестабильная ситуация. Это касается, в том числе и отношения местных жителей к россиянам. Чтобы защитить граждан РФ, политолог предлагает сократить количество туристических поездок.

Недавно Эрдоган заявил, что Турция не признала и никогда не признает, что Крым стал частью России. Он сказал об этом в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.