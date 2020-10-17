США отклонили предложение о продлении СНВ-3 без серьезного анализа

США не стали проводить серьезный анализ и отклонили предложение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил посол РФ в США.

США не стали проводить серьезный анализ и отклонили предложение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил посол РФ в США.

Президент России Владимир Путин предлагал продлить СНВ-3 на год, но Вашингтон отказался это делать без дополнительных условий. Американские эксперты советовали властям согласиться на предложение Путина, однако Белый дом, не проанализировав ситуацию, ответил отказом.