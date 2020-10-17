Аналитики из Болгарии рассказали, как "Авангард" превосходит обычные МБР

Россия разработала уникальный гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", который благодаря своей невероятной маневренности превосходит обычные МБР, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на болгарских экспертов BulgarianMilitary.

Россия разработала уникальный гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", который благодаря своей невероятной маневренности превосходит обычные МБР, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на болгарских экспертов BulgarianMilitary.

Ни одна армия в мире не сможет защититься от "Авангарда", уверены в издании. Он состоит из двух частей — межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и гиперзвукового боевого блока. Именно невероятная маневренность обеспечивает российскому оружию превосходство перед стандартными МБР других государств.

"Из-за непрямой траектории фактический район поражения трудно поддается расчету. Даже высокопоставленные чиновники США признают, что пока в мире нет никакой защиты от подобных систем вооружения", — пишут военные обозреватели.

История разработки такого уникального оружия уходит корнями во времена холодной войны. СССР и США одновременно пытались создать подобный тип ракет, что долгое время оборачивалось неудачей. Болгарские военные обозреватели предположили, что основой для "Авангарда" послужила советская разработка "Спираль".