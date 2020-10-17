Нефть в Сирии крадут не только США, но и курдские боевики, которые заключили с протурецкими отрядами теневую сделку, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на руководителя Telegram-канала Astra Militarum Комиссара Яррика.

Нефть в Сирии крадут не только США, но и курдские боевики, которые заключили с протурецкими отрядами теневую сделку, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на руководителя Telegram-канала Astra Militarum Комиссара Яррика.

Вашингтон развернул невероятную по своему масштабу кражу углеводородов на сирийской территории. Подконтрольные им курдские боевики из "Сирийских демократических сил" (СДС) также хотят получить свою прибыль с разграбляемой страны. Для этого курдское руководство заключило сделку по продаже ворованных нефтяных ресурсов протурецким боевикам в Идлибской зоне деэскалации.

"Несмотря на продолжающиеся боевые действия и антитурецкие лозунги, курдские элиты не забывают о своей прибыли", — пишет Яррик.

Торговля с протурецкими боевиками и Турцией ведется вопреки заявлениям о вражде между Турцией и курдами. На вырученные с продажи ресурсов деньги спонсируется преступность. Яррик напомнил, что в России происходящее названо международным бандитизмом. Ворованная нефть принадлежит народу Сирии, подчеркивает эксперт.