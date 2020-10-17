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14:28   17 Октября 2020
Происшествия

Самолет столкнулся крылом с машиной в Шереметьево

Самолет столкнулся крылом с машиной в Шереметьево

Столкновение пассажирского самолета по касательной крылом со служебной машиной произошло в аэропорту Шереметьево. В результате инцидента никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что при рулежке самолета для высадки пассажиров произошло касательное столкновение крылом со служебным транспортом.

Столичный аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейса после инцидента не произошло.

Сотрудники пожарной охраны устранили горение в трансформаторном помещении у терминала аэропорта Шереметьево. По предварительной информации, произошло возгорание части кабеля.

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