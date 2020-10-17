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14:07   17 Октября 2020
Армия

Грузия опровергла слухи о переброске оружия в Армению и Азербайджан

Грузия опровергла слухи о переброске оружия в Армению и Азербайджан

Грузинское воздушное пространство не могло быть использовано для перевозки военных грузов в Армению и Азербайджан. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Грузии на своем официальном сайте.

В сообщении сказано, что последние несколько дней продолжаются спекуляции в связи с возможной военной переброской оружия в Азербайджан и Армению через Грузию. Между тем Тбилиси закрыл воздушное пространство для полетов военного характера.

"Что касается гражданских и гуманитарных полетов, в этом направлении Грузия выполняет свои международные обязательства", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Накануне грузинские власти сообщили, что ввели запрет на выдачу разрешений по использованию своих территорий для транзита военной техники. Страна намерена придерживаться нейтралитета в связи с конфликтом Баку и Еревана.

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#азербайджан #армения #грузия

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