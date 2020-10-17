Поддержку сельского хозяйства в России решили заметно расширить

Российским фермерам обеспечат поддержку при экспорте продукции. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы кабмина.

Российским фермерам обеспечат поддержку при экспорте продукции. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы кабмина.

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, из которого следует, что сельскому хозяйству в России будет оказана дополнительная поддержка. Она подразумевает расширение списка сельхозпроизводителей, рассчитывающих на субсидии, касающиеся экспорта продукции.

"Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию на внешние рынки через посредников", — сообщили в пресс-службе.

Данное решение расширит число получателей государственной поддержки, а также увеличит общий объем экспорта. До этого на субсидии могли рассчитывать только те производства, которые самостоятельно занимались движением продукции.