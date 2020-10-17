Германия хочет сохранить контакты с Россией по международной повестке

Диалог с Россией прекращать нельзя, несмотря на множество имеющихся противоречий, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Диалог с Россией прекращать нельзя, несмотря на множество имеющихся противоречий, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Дипломат напомнил, что ФРГ и РФ вместе заседают в Совете Безопасности ООН, пытаются урегулировать ситуации в Ливии и на Украине. В этих переговорах речь идет о том, чтобы прекратить войны, и можно наблюдать позитивные подвижки. Так, перемирие в Донбассе соблюдается в течение самого долгого времени с начала конфликта. Также многие люди полагаются на то, что международное сообщество в связке с Россией позаботится о решении проблем в Сирии, Белоруссии, Нагорном Карабахе, Венесуэле.

Никто не может быть заинтересован в начале нового "ледникового периода" между Берлином и Москвой, хотя их отношения по-прежнему остаются сложными, добавил Маас.