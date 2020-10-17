Политолог Джаралла назвал внешнюю политику Турции агрессивной

Заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российским показывают стремление Турции стать ведущей мировой державой.

Заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российским показывают агрессивную внешнюю политику Турции и ее стремление стать ведущей мировой державой, считает политолог Владимир Джаралла. В беседе с «Политикой Сегодня» он призвал российские власти относиться к действиям Анкары серьезно и вдумчиво отвечать ей.

«Турция хочет стать не просто региональный державой, чего она уже добилась, а мировой. И это не шутка, у нее действительно есть потенциал. Турция видит себя лидером тюркского мира, лидером Ближнего востока и лидером в Персидского заливе. Но при этом она считает себя и европейской страной, она участвует и ее структурах и [частично] расположена на территории Европы. Это говорит о том, что привычка оценивать Турцию как второстепенного игрока ошибочна», — предостерегает Джаралла.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что Турция — не стратегический союзник Москвы, а очень тесный партнер. Сенатор Алексей Пушков также заявил об отсутствии «близкого союза» России и Турции. Джаралла подчеркнул, что это верная и взвешенная позиция российского руководства.

На политику Анкары влияет и личностный фактор Эрдогана, который убежден, что единственный способ защитить свои интересы в мире — это агрессивное поведение. Сейчас у Турции наблюдается перенапряжение сил, говорит эксперт.

Джаралла напомнил о конфликте Турции с Грецией, который обострился из-за споров о разграничении морских зон. Анкара ведет разработку месторождений углеводородов на шельфе греческих островов и Кипра. Греция же считает эти действия «прямой угрозой стабильности в регионе».

«В конфликт фактически вмешалась Франция, выступив против Турции. В этом конфликте все европейские партнеры относятся к Турции с осуждением», — отмечает эксперт.

Турция оказывает военную помощь в Ливии, где с 2011 года продолжается конфликт, напомнил эксперт. Это грозит обострением отношений с Египтом, который тоже готов включиться в военные действия. Кроме того, интересы России и Турции расходятся в Сирии, где последняя ведет достаточно жесткую политику.

«Это прямая военная агрессия. Вплоть до тяжелейших эпизодов со сбитым [в 2015 году] российским самолетом. С точки зрения политической, никто не хочет обращать на это внимание, но нет никаких сомнений, что это был прямой приказ турецкого руководства. Турция выступает против [президента Сирии Башара] Асада. При этом у Турции еще курдский конфликт с Ираком, с фактической оккупацией их территорий».

Турция открыто поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте, продолжает перечислять эксперт. Более того, в Анкаре не скрывают, что благодаря ее действиям произошла эскалация и произошла. При этом в армяно-азербайджанском конфликте Турция входит в минскую группу ОБСЕ, наравне с Россией, Францией и США.

«Перед нами не что иное, как попытка исторического реванш. В XIX веке территория полноценно вошла в состав Российской Империи. И вот теперь мы видим попытку реванша. Такие вещи имеют и давление во времени», — объясняет Джаралла.

Накануне Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признавала и не признает воссоединение Крыма с Россией. Стороны обсуждали строительство мечети в Киеве и возведение жилья для крымских татар. Позицию Турции в отношении Крыма нужно рассматривать в качестве своеобразной «вилки по решениям», считает собеседник издания.

«В 2015 году проскользнула информация, что Турция якобы прощупывала вопрос признания ситуации с Крымом, хотя бы фактически. в обмен на признание России Северного Кипра турецким. Конечно, для российского руководства это неприемлемый шаг. Вопрос был снят. Но мы видим, что Турция имеет в виду подобный вариант».

Турция активно сотрудничает с Украиной по ряду экономических вопросов, в том числе в военной отрасли. Анкара поставляет украинским военнослужащим оружие для гражданский войны на юго-востоке страны, напомнил Джаралла.

Турция также уверенно чувствует себя из-за контроля проливов, которые являются ключевым элементом в ближневосточной стратегии России и НАТО. В частности, снабжение российской миссии в Сирии осуществляется в основном по морю и судам через Босфор.

Кроме того, продолжает эксперт, в Турции сильна российская община, и множество туристов сейчас находится именно там. Они могут стать потенциальными заложниками в случае обострения отношений между государствами. И наконец, Турция сейчас — единственная страна, чей аэропорт в Стамбуле в связи с пандемией коронавируса стал своеобразным хабом и посредником для многих авиарейсов, включая российские.

«Турция понимает, что никто не будет с ней ссориться. Но при этом она еще и не переходит грань. Все вышеперечисленное — это очевидные шаги, которые понятны любому, кто интересуется политикой. Но нельзя сказать, что Турция предприняла какие-то агрессивные действия. За исключением эпизода со сбитым самолетом, мы агрессии не видим. Это тонкая игра на грани», — рассуждает политолог.

При этом, как считает эксперт, на Турцию можно и нужно воздействовать. Необходимо тщательно придумывать варианты взаимодействия по разным каналам: от дипломатов до разведки и военных специалистов.

«Попытаться сыграть в это же стиле. Не переходить границу прямого столкновения, но достаточно ясно сделать послания о том, насколько дорого это может обойтись», — заключил собеседник издания.

Ранее политолог Илдус Ярулин предостерег россиян от поездок в Анкару. Он считает, что слова президента Турции могут плохо отразиться на туристах из РФ.