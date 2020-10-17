Профессор ВолГМУ скончался в 44 года от коронавируса

В ковидном госпитале Волгограда умер директор медицинского колледжа ВолгГМУ и профессор Андрей Воронков. Мужчине было всего 44 года.

В ковидном госпитале Волгограда умер директор медицинского колледжа ВолгГМУ и профессор Андрей Воронков. Мужчине было всего 44 года.

Воронков окончил волгоградскую медакадемию в 2000 году. Трудился на кафедре фармакологии и биофармации ФУВ. Также он защитил докторскую степень и был заместителем директора филиала в Пятигорске.

Последние годы Воронков работал в колледже, а также был заместителем директора Научного центра инновационных лекарственных средств вуза. При жизни успел опубликовать более полусотни научных работ.

Коллектив ВолгГМУ и ректор Владимир Шкарин выразили соболезнования семье и близким Андрея Воронкова.