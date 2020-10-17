Украинский вице-премьер планирует подготовить мэров для Донецка и Луганска

Киев планирует подготовить сотрудников городских администраций на случай возвращения Донбасса в состав Украины. Об этом рассказал вице-премьер страны по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, пишет "Украина.ру".

Киев планирует подготовить сотрудников городских администраций на случай возвращения Донбасса в состав Украины. Об этом рассказал вице-премьер страны по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, пишет "Украина.ру".

Согласно плану политика, работники мэрий займут свои места в населенных пунктах ДНР и ЛНР, если они "вернутся" под контроль Киева. Резников во время визита в Хорватию понял, что крайне важной является работа органов местного самоуправления. Это, по его мнению, восстанавливает доверие между гражданами и депутатами.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев летом рассказал, что Донбасс не вернется в состав Незалежной. На Киеве это плохо скажется, так как в ЛНР и ДНР живут нелояльные к властям избиратели. Донецк и Луганск же, в свою очередь, не захотят вернуться в страну, где отменили преподавание на русском языке.