Больше 32 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Петербургские врачи провели 32,7 тыс. тестов на обнаружение коронавирусной инфекции среди горожан за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в городском оперштабе 17 октября.

Петербургские врачи провели 32,7 тыс. тестов на обнаружение коронавирусной инфекции среди горожан за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в городском оперштабе 17 октября.

Почти три тысячи жителей Северной столицы находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на COVID-19. Всего 51 тыс. случаев коронавируса подтвердили в Петербурге с начала 2020 года.

Губернатор города Александр Беглов возложил цветы к "народному" монументу в честь погибших работников больниц для лечения коронавируса в Петербурге. Градоначальник отметил героизм, с которым работают врачи на фоне коронавируса.

Российские ученые работают над созданием препарата, способного остановить размножение коронавирусной инфекции. Не имеющее аналогов в мире лекарство уже находится на стадии доработки, передает телеканал "360".