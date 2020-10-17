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13:06   17 Октября 2020
Общество

Больше 32 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Больше 32 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Петербургские врачи провели 32,7 тыс. тестов на обнаружение коронавирусной инфекции среди горожан за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в городском оперштабе 17 октября.

Почти три тысячи жителей Северной столицы находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на COVID-19. Всего 51 тыс. случаев коронавируса подтвердили в Петербурге с начала 2020 года.

Губернатор города Александр Беглов возложил цветы к "народному" монументу в честь погибших работников больниц для лечения коронавируса в Петербурге. Градоначальник отметил героизм, с которым работают врачи на фоне коронавируса.

Российские ученые работают над созданием препарата, способного остановить размножение коронавирусной инфекции. Не имеющее аналогов в мире лекарство уже находится на стадии доработки, передает телеканал "360".

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#петербург #коронавирус #оперштаб

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