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12:49   17 Октября 2020
Общество

Глава Хакасии Коновалов получил положительный тест на коронавирус

Глава Хакасии Коновалов получил положительный тест на коронавирус

Медики обнаружили коронавирусную инфекцию у главы Республики Хакасия Валентина Коновалова. О том, что он получил положительный результат теста на COVID-19, стало известно 17 октября.

О заболевании чиновник рассказал в своем аккаунте в социальной сети. Он написал, что находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Коновалов намерен работать дистанционно и оставаться в контакте с министрами и своими заместителями.

Ранее сообщалось, что медики в Хакасии получат дополнительные федеральные выплаты за работу с коронавирусными больными. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Виктор Шевченко. Общая сумма выделенных средств составляет 86 миллионов рублей.

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#хакасия #коновалов #коронавирус

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