Главу района Ленобласти задержали за мошенничество

Полиция задержала экс-главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова. Его подозревают в хищении из бюджета 700 млн рублей, сообщил СК.

Полиция задержала экс-главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова. Его подозревают в хищении из бюджета 700 млн рублей, сообщил СК.

Следователи Ленинградской области задержали бывшего главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве с ущербом более 700 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

По версии обвинения, подозреваемый сговорился с главой районного комитета финансов и другими лицами. Они достали поддельный документ, в котором говорилось о якобы отремонтированных зданиях и помещениях, расположенных в Выборге, и вывели из бюджета крупную сумму денег. Похищенные средства сообщники распределили между собой и потратили на личные нужды, уточнили в ведомстве. По данному факту завели уголовное дело. Обстоятельства выясняются.