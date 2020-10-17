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11:41   17 Октября 2020
Политика

Азербайджан не планирует повторные переговоры по НКР с Арменией

Азербайджан не планирует повторные переговоры по НКР с Арменией

Баку не отправил в Москву делегацию для проведения переговоров по Нагорному Карабаху с представителями Еревана. Об этом заявила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян, пишет информационное агентство ТАСС.

Армения направила в РФ представителей страны для встречи с делегацией Азербайджана. По словам Геворкян, стороны планировали обсудить механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Ереван позитивно отреагировал на инициативу РФ и отправил в Москву представителей Минобороны... но, по нашим данным, Баку не направил своих представителей на эту встречу", — сказала пресс-секретарь.

Азербайджан и Армения 9 октября по итогам встречи в Москве согласились прекратить ведение боевых действий в Нагорном Карабахе. Переговоры при посредничестве России длились более 11 часов.

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#азербайджан #армения #нагорный карабах

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