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11:35   17 Октября 2020
Армия

Россия закупит радиосредства нового поколения для своих силовых ведомств

Россия закупит радиосредства нового поколения для своих силовых ведомств

Российские силовики в ближайшем будущем перейдут на радиосредства шестого поколения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В 2020 году завершится программа по подготовке к крупносерийному выпуску радиосредств нового поколения. Тактические воинские формирования российских силовых ведомств будут обеспечены автоматизированными и помехозащищенными системами связи.

Последние годы Минобороны России неоднократно сообщало о поступлении в войска портативных станций связи шестого поколения Р-187П1 "Азарт", которые предназначены для обеспечения защищенной и помехоустойчивой связи в тактическом звене управления.

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#мвд #силовики #"Азарт"

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