Россия закупит радиосредства нового поколения для своих силовых ведомств

Российские силовики в ближайшем будущем перейдут на радиосредства шестого поколения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Российские силовики в ближайшем будущем перейдут на радиосредства шестого поколения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В 2020 году завершится программа по подготовке к крупносерийному выпуску радиосредств нового поколения. Тактические воинские формирования российских силовых ведомств будут обеспечены автоматизированными и помехозащищенными системами связи.

Последние годы Минобороны России неоднократно сообщало о поступлении в войска портативных станций связи шестого поколения Р-187П1 "Азарт", которые предназначены для обеспечения защищенной и помехоустойчивой связи в тактическом звене управления.