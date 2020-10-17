Инженер назвал срок решения проблемы с водоснабжением в Крыму

Реализация целого комплекса мер по водоснабжению Крымского полуострова рассчитана на несколько лет. Об этом рассказал главный инженер, замдиректора ГУП РК "Вода Крыма" Александр Сафонов в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Реализация целого комплекса мер по водоснабжению Крымского полуострова рассчитана на несколько лет. Об этом рассказал главный инженер, замдиректора ГУП РК "Вода Крыма" Александр Сафонов в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Проблема снабжения Крыма водой требует скорейшего решения. Острые вопросы накапливались в республике годами. Эксплуатируемые в настоящее время сети были построены еще в 60–80-х годах. Износ конструкций достигает 80%. Запасы воды в хранилищах для снабжения Симферополя упали до критических значений, отметил Сафонов.

"К настоящему времени завершено строительство водовода от Вилинского водозабора. В перспективе — строительство и оборудование Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него до Симферополя", — рассказал инженер.

"Вода Крыма" разработала план мероприятий для распределения ресурсов в условиях дефицита жидкости в Симферополе. Согласно установленному плану, работы завершатся в 2024 году. Объем финансирования программ составляет около 37 млрд рублей. Ранее в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды, передает телеканал "360".