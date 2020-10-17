Американист объяснил шутку Трампа о побеге из США после выборов

Рейтинг действующего президента США продолжает падать, напомнила научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко.

Американский лидер Дональд Трамп пошутил, что покинет США в случае проигрыша на выборах президента в ноябре 2020 года. Таким образом он решил подколоть сторонников своего соперника Джо Байдена, решивших эмигрировать в Канаду, если Трамп останется у власти, считает политолог и американист Александра Филиппенко.

Первые дебаты между Трампом и Байденом 29 сентября побудили американцев задуматься о переезде. Всплеск соответствующих поисковых запросов зафиксировали в Google. Количество поисковых запросов «переезд в Канаду» и «как подать заявление на получение гражданства Канады» среди жителей США резко увеличилось как во время, так и по завершении 90-минутных дебатов в Огайо.

Запрос «как подать заявление на получение канадского гражданства» достиг пика примерно через час после публичной перепалки главных претендентов на президентский пост.

По мнению научного сотрудника Института США и Канады, Трамп решил иронично обыграть ситуацию. Филиппенко напомнила, что глава Белого дома любит давать прозвища своим политическим конкурентам. Например, для Байдена и своего предшественника на посту президента Барака Обамы он придумал совместное прозвище «Обайден».

Соперника Трамп называет не иначе как «сонный Джо», пытаясь подчеркнуть его медлительность и возраст. А в сентябре Байден получил к имени приставку «невидимый» из-за того, что в условиях пандемии отказался от публичных мероприятий.

«Мы знаем, что Трамп умеет и любит покалывать оппонентов. Он умеет острить, поэтому решил воспользоваться этим [инфоповодом]», — сказала Филиппенко.

Рейтинг президента США продолжает падать, напомнила собеседник «Политики Сегодня». По результатам последнего опроса, который с 8 про 13 октября 2020 года проводили компания Opinium и газета The Guardian, разрыв между кандидатами увеличился до рекордных 17 пунктов. Как пишет газета, среди 2003 американцев старше 18 лет, 57% готовы проголосовать за Байдена. В то же время, за действующего президента намерены отдать голос лишь 40% американцев.

На фоне падения доверия со стороны избирателей Трамп стремится сохранить лидирующие строчки в рейтингах СМИ, поэтому делает яркие и запоминающиеся высказывания. Переболевший коронавиурсом президент 12 октября провел митинг в «неопределившемся» штате Флорида.

Днем ранее он заявил, что победил COVID-19 и и приобрел иммунитет в борьбе с заболеванием. Перед сторонниками в Пенсильвании он пообещал расцеловать избирателей.

«У меня сейчас иммунитет. <..> Поцелую каждого — мужчину и женщину. Посмотрите на того парня, какой он симпатичный. Я его поцелую. Не с большим удовольствием, но это нормально», — сказал Трамп.

На следующей встрече с электоратом президент и вовсе исполнил зажигательный танец под трек YMCA американской музыкальной группы Village People. Спустя несколько дней Трамп повторил трюк на очередной встрече во Флориде.

Trump dancing to YMCA. Enjoy. pic.twitter.com/eHQyfMCKxo — Brandon Darby (@brandondarby) October 13, 2020

Таким образом, баллотирующийся на второй срок президент демонстрирует энергичность и желание участвовать в гонке до самого конца.

«Трамп — профессиональный шоумен. Очень хорошо знает, что делать, чтобы оставаться в повестке, чтобы это все обсуждали. Он поспешил выступить перед сторонниками, заявив что он приобрел иммунитет к коронавирусу. Если рейтинг падает, ему нужно оставаться в рейтинге СМИ, чтобы победить на выборах», — резюмировала эксперт.

Ранее Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом в истории выборов президента США». На встрече со сторонниками в штате Джорджия он отметил, что, если проиграет, ему нечем будет гордиться и, возможно, придется уехать из страны. Кроме того, он заявил, что семья Байдена должна сидеть в тюрьме, поскольку является преступной и «полностью коррумпированной» группой лиц.

По мнению президента, Байденов следует посадить в тюрьму вместе с американским политиком Хиллари Клинтон.

Выборы в Соединенных Штатах намечены на 3 ноября. Помимо президента, будут выбраны 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США.