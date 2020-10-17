Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:42   17 Октября 2020
Весь мир

Американист объяснил шутку Трампа о побеге из США после выборов

Американист объяснил шутку Трампа о побеге из США после выборов

Американский лидер Дональд Трамп пошутил, что покинет США в случае проигрыша на выборах президента в ноябре 2020 года. Таким образом он решил подколоть сторонников своего соперника Джо Байдена, решивших эмигрировать в Канаду, если Трамп останется у власти, считает политолог и американист Александра Филиппенко.

Первые дебаты между Трампом и Байденом 29 сентября побудили американцев задуматься о переезде. Всплеск соответствующих поисковых запросов зафиксировали в Google. Количество поисковых запросов «переезд в Канаду» и «как подать заявление на получение гражданства Канады» среди жителей США резко увеличилось как во время, так и по завершении 90-минутных дебатов в Огайо.

Запрос «как подать заявление на получение канадского гражданства» достиг пика примерно через час после публичной перепалки главных претендентов на президентский пост.

Американист объяснила шутку Трампа о побеге из США в случае проигрыша

По мнению научного сотрудника Института США и Канады, Трамп решил иронично обыграть ситуацию. Филиппенко напомнила, что глава Белого дома любит давать прозвища своим политическим конкурентам. Например, для Байдена и своего предшественника на посту президента Барака Обамы он придумал совместное прозвище «Обайден».

Соперника Трамп называет не иначе как «сонный Джо», пытаясь подчеркнуть его медлительность и возраст. А в сентябре Байден получил к имени приставку «невидимый» из-за того, что в условиях пандемии отказался от публичных мероприятий.

«Мы знаем, что Трамп  умеет и любит покалывать оппонентов. Он умеет острить, поэтому решил воспользоваться этим [инфоповодом]», — сказала Филиппенко.

Рейтинг президента США продолжает падать, напомнила собеседник «Политики Сегодня». По результатам последнего опроса, который с 8 про 13 октября 2020 года проводили компания Opinium и газета The Guardian, разрыв между кандидатами увеличился до рекордных 17 пунктов. Как пишет газета, среди 2003 американцев старше 18 лет, 57% готовы проголосовать за Байдена. В то же время, за действующего президента намерены отдать голос лишь 40% американцев.

На фоне падения доверия со стороны избирателей Трамп стремится сохранить лидирующие строчки в рейтингах СМИ,  поэтому делает яркие и запоминающиеся высказывания. Переболевший коронавиурсом президент 12 октября провел митинг в «неопределившемся» штате Флорида.

Днем ранее он заявил, что победил COVID-19 и и приобрел иммунитет в борьбе с заболеванием. Перед сторонниками в Пенсильвании он пообещал расцеловать избирателей.

«У меня сейчас иммунитет. <..> Поцелую каждого — мужчину и женщину. Посмотрите на того парня, какой он симпатичный. Я его поцелую. Не с большим удовольствием, но это нормально», — сказал Трамп.

На следующей встрече с электоратом президент и вовсе исполнил зажигательный танец под трек YMCA американской музыкальной группы Village People. Спустя несколько дней Трамп повторил трюк на очередной встрече во Флориде.

Таким образом, баллотирующийся на второй срок президент демонстрирует энергичность и желание участвовать в гонке до самого конца.

«Трамп — профессиональный шоумен. Очень хорошо знает, что делать, чтобы оставаться в повестке, чтобы это все обсуждали. Он поспешил выступить перед сторонниками, заявив что он приобрел иммунитет к коронавирусу. Если рейтинг падает, ему нужно оставаться в рейтинге СМИ, чтобы победить на выборах», — резюмировала эксперт.

Ранее Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом в истории выборов президента США». На встрече со сторонниками в штате Джорджия он отметил, что, если проиграет, ему нечем будет гордиться и, возможно, придется уехать из страны. Кроме того, он заявил, что семья Байдена должна сидеть в тюрьме, поскольку является преступной и «полностью коррумпированной» группой лиц.

По мнению президента, Байденов следует посадить в тюрьму вместе с американским политиком Хиллари Клинтон.

Выборы в Соединенных Штатах намечены на 3 ноября. Помимо президента, будут выбраны 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#выборы #трамп #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров