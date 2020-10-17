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11:15   17 Октября 2020
Политика

Постпред РФ при Евросоюзе оценил отношения Москвы и Брюсселя

Постпред РФ при Евросоюзе оценил отношения Москвы и Брюсселя

Отношения между Россией и Европейским союзом достигли низшего уровня за последние несколько лет. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Российский постпред отметил, что эскалация напряжения в диалоге Москвы и Брюсселя произошла после введения санкций из-за случая с блогером Алексеем Навальным. Чижов назвал "очень хилым" юридическое обоснование ограничений ЕС. По его словам, Россия может ответить зеркальными персональными мерами.

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#ес #санкции #чижов

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