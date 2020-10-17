Американское издание присудило МиГ-25 победу в противостоянии с F-15

На пике холодной войны господство в воздухе разделяли американский F-15 и советский истребитель МиГ-25. Авторы Military Watch представили, чей истребитель одержал бы победу в открытом противостоянии.

На пике холодной войны господство в воздухе разделяли американский F-15 и советский истребитель МиГ-25. Авторы Military Watch представили, чей истребитель одержал бы победу в открытом противостоянии.

МиГ-25 являлся крупнейшим в своем роде тяжелым истребителем-перехватчиком, который был снабжен передовой для своего времени ракетой Р-40. Как указывает "ПолитРосссия" со ссылкой Military Watch, МиГ поднимался выше остальных истребителей третьего поколения и развивал сверхзвуковую скорость. Американский ответ МиГ — F-15 Eagle, был разработан для завоевания превосходство в воздухе.

Однако модернизация МиГ-25, которая довела его до уровня истребителей четвертого поколения за счет обновления систем инфракрасного поиска, двигателей и радиолокации, свела преимущества F-15 Eagle на нет. Хотя советский истребитель никогда не встречал F-15, оба самолета были приняты на вооружения множества стран.

Так в 1991 году МиГ-25 показал свое превосходство над американским соперником в воздухе над Ираком. В ходе операции ВС США "Буря в пустыне" несколько МиГ-25, экспортируемых СССР армии Ирака, нанесли непоправимый ущерб воздушному звену F-15 и уклонились от ответного удара на высокой скорости.