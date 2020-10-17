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10:53   17 Октября 2020
Армия

Полет новейшей аэробаллистической ракеты КНР попал на видео

Полет новейшей аэробаллистической ракеты КНР попал на видео

Новейшую аэробаллистическую ракету, считающуюся ответом российскому "Кинжалу", впервые заметили в Китае. Видеозапись со снарядом появилась на просторах Сети.

Новейший китайский снаряд представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету. Дальность ее полета составляет до трех тысяч километров.

В качестве носителя ракеты выступает бомбардировщик H-6, модифицированный под эту задачу. К 2025 году ракета должна быть готова к серийному производству.

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#китай #бомбардировщик #кинжал

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