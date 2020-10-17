Медики зафиксировали 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах РФ

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 14 922 и теперь составляет 1 384 235. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 14 922 и теперь составляет 1 384 235. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным медиков, 26,9% заболевших не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 279 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки в России полностью избавились от симптомов заболевания 8 617 человек. За время пандемии выздоровели 1 065 199 человек.