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10:51   17 Октября 2020
Общество

Медики зафиксировали 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах РФ

Медики зафиксировали 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах РФ

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 14 922 и теперь составляет 1 384 235. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным медиков, 26,9% заболевших не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 279 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки в России полностью избавились от симптомов заболевания 8 617 человек. За время пандемии выздоровели 1 065 199 человек.

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#россия #статистика #коронавирус

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