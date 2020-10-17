Родных убийцы учителя истории задержали во Франции

Девять человек оказались под стражей в рамках расследования жесткого убийства школьного учителя под Парижем. Полицейские задержали родителей, дедушку и 17-летнего брата убийцы. Об этом сообщает AFP в Twitter.

Девять человек оказались под стражей в рамках расследования жесткого убийства школьного учителя под Парижем. Полицейские задержали родителей, дедушку и 17-летнего брата убийцы. Об этом сообщает AFP в Twitter.

Напомним, что нападавший обезглавил накануне учителя истории в колледже Конфлан-Сент-Онорин, который показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова. Как сообщают правоохранительные органы, злоумышленника ликвидировали при попытке ареста.

Побывавший на месте происшествия президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признаках "террористического нападения исламистов". Расследованием преступления занимается антитеррористическая прокуратура Франции.