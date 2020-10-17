Дефицит госбюджета США рекордно вырос

Пандемия коронавируса увеличила дефицит госбюджета США по итогам 2019-2020 финансового года. Минфин США сообщил о приросте в 2,1 трлн, до 3,1 трлн долларов, пишет "Прайм".

Пандемия коронавируса увеличила дефицит госбюджета США по итогам 2019-2020 финансового года. Минфин США сообщил о приросте в 2,1 трлн, до 3,1 трлн долларов, пишет "Прайм".

После того, как Вашингтон начал масштабную программу по борьбе с последствиями коронавирусной пандемии, которые стали причиной рецессии экономики, расходы государства достигли рекордного уровня — 6,5 трлн долларов, увеличившись на 47%.

Бюджетный дефицит по отношению к ВВП достиг уровня 16,1%, что является рекордом с 1945 года. Федеральный долг США вырос за год на четверть, с 16,8 трлн долларов на начало финансового года, до 21 трлн долларов на момент конца сентября. Так, долг впервые за более чем 70 лет превысил показатель ВВП. Годом ранее дефицит бюджета находился на уровне 984 млрд долларов США.