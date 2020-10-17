Политолог предсказал вспышку наркомании на Украине

Легализация медицинской марихуаны на Украине может привести к вспышке наркомании в стране. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Джангиров, сообщает информационное агентство "ПолитНавигатор".

Легализация медицинской марихуаны на Украине может привести к вспышке наркомании в стране. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Джангиров, сообщает информационное агентство "ПолитНавигатор".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан ответить на "пять важных вопросов" в день местных выборов в стране. Один из пунктов касается легализации применения каннабиса в медицинской сфере.

"Наверное, его действительно будут продавать в медицинских целях, но я думаю, что вспышка наркомании нам обеспечена", — сказал Джангиров.

Политолог считает, что узаконивание каннабиса станет ящиком Пандоры для Украины. По его словам, подобные меры могут привести к крайне негативным последствиям.