Сотня бойцов ЮВО совершила "марш-бросок" в Сухум на строительство госпиталя

Минобороны РФ предоставит Абхазии мобильный многопрофильный госпиталь для борьбы с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минобороны РФ предоставит Абхазии мобильный многопрофильный госпиталь для борьбы с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации министерства, 122 военных многопрофильного госпиталя Южного военного округа совершили марш-бросок на 30 единицах техники на расстояние 800 километров из города Буденновска Ставропольского края в Сухум, где и будет развернут госпиталь.

"Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", — сообщили представители Минобороны.

Для проведения лечебных мероприятий госпиталь МО снабжен аппаратами ИВЛ, а так же аппаратурой для интенсивного наблюдения пациентов, рентгеном, УЗИ и анализатором крови. Напомним, что 13 октября министр обороны Абхазии Владимир Ануа обратился к Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике госпиталь из-за резкого роста числа заражений коронавирусной инфекцией. На 16 октября общее число инфицированных достигло 2 672 человек, 93 новых случая были выявлены за сутки.