Госдеп пригрозил Турции последствиями за использование российских С-400

Информации об использовании российских ЗРК С-400 не поступало в США. Как только такие данные появится, Госдеп решительно осудит их применение, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Reuters и пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус.

Информации об использовании российских ЗРК С-400 не поступало в США. Как только такие данные появится, Госдеп решительно осудит их применение, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Reuters и пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус.

После официальных подтверждений испытаний зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", Вашингтон осудит их применение как недопустимое в рамках американо-турецких отношений, заявила Ортагус. Подобные шаги не укладываются в рамки союзнических обязательств НАТО, уверена пресс-секретарь.

"Если они подтвердятся, мы самым решительным образом осудим испытания пуска ракет С-400 как несовместимые с обязанностями союзника по НАТО и стратегического партнера США", — подчеркнула она.

Анкара приступила к испытательным запускам С-400 16 октября. Известно, что расчеты комплексов произвели три запуска в северной части Турции. Источники сообщили что испытания были завершены успешно с поражением заданных целей.