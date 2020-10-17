Военные моряки Каспийской флотилии "уничтожили" подводных диверсантов

Российские моряки провели учения по противоподводно-диверсионной обороне. В тренировке были задействованы корабли и суда Каспийской флотилии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские моряки провели учения по противоподводно-диверсионной обороне. В тренировке были задействованы корабли и суда Каспийской флотилии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Экипаж ракетного корабля "Татарстан" отработал комплекс мероприятий, в рамках которых вычислил местоположение подводных "диверсантов", используя бортовое гидроакустическое вооружение.

От боевого расчета гидроакустической станции поступил доклад об обнаружении в районе якорной стоянки кораблей на незащищенном рейде подводных диверсантов условного противника.

В следующий миг на морских судах была объявлена тревога. Моряки экстренно приготовили корабли к бою и походу, выставили вооруженные вахты ППДО, рассказывает телеканал "Звезда".

Корабли осмотрели акваторию, после чего провели учебные профилактические гранатометания, цель которых была уничтожить боевых пловцов условного противника.

В конце тренировки водолазные группы спустились под воду для осмотра подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладок взрывных устройств.