Россия сократила вложения в госбумаги США на 20 млн долларов

Объем вложений России в ценные бумаги США сократился с 5,87 млрд долларов в июле до 5,85 млрд долларов в августе. Об этом сообщает Минфин США, пишет ТАСС.

Объем вложений России в ценные бумаги США сократился с 5,87 млрд долларов в июле до 5,85 млрд долларов в августе. Об этом сообщает Минфин США, пишет ТАСС.

Доля долгосрочных гособлигаций в августе составила 2,6 млрд долларов против 3,17 млрд долларов ранее. Объем краткосрочных ценных бумаг составил 3,2 млрд долларов, тогда как месяцем ранее – 2,7 млрд в июле.

Россия начала резко сокращать объем вложений в американский госдолг два года назад. Так, в апреле 2018 года показатель сократился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, и до 14,9 млрд долларов в следующем месяце. В 2019 году Россия впервые за два года нарастила объем вложений до 9,3 млрд долларов. В марте текущего года доля РФ в гособлигациях США сократилась в три раза – с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов.