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9:24   17 Октября 2020
Политика

Киев принял решение в отношении граждан РФ в Донбассе

Киев принял решение в отношении граждан РФ в Донбассе

Жители Донбасса, которые получили гражданство РФ, в случае "возвращения" территории под контроль Киева смогут находиться в регионе на правах иностранных граждан. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников, пишет "Российский Диалог".

По словам политика, украинское руководство определилось с решением в отношении жителей ЛДНР, которые получили паспорта граждан России. Киев предлагает людям выбор: либо проживать в стране на правах иностранцев, либо покинуть ее территорию.

Алексей Резников подчеркнул, что в этом вопросе Украина позаимствовала опыт хорватского руководства, которое дало людям возможность самостоятельно определять свою судьбу в дальнейшем.

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#донбасс #украина #гражданство

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