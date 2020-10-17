Киев принял решение в отношении граждан РФ в Донбассе

Жители Донбасса, которые получили гражданство РФ, в случае "возвращения" территории под контроль Киева смогут находиться в регионе на правах иностранных граждан. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников, пишет "Российский Диалог".

Жители Донбасса, которые получили гражданство РФ, в случае "возвращения" территории под контроль Киева смогут находиться в регионе на правах иностранных граждан. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников, пишет "Российский Диалог".

По словам политика, украинское руководство определилось с решением в отношении жителей ЛДНР, которые получили паспорта граждан России. Киев предлагает людям выбор: либо проживать в стране на правах иностранцев, либо покинуть ее территорию.

Алексей Резников подчеркнул, что в этом вопросе Украина позаимствовала опыт хорватского руководства, которое дало людям возможность самостоятельно определять свою судьбу в дальнейшем.