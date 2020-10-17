Трамп намерен посадить семью Байдена

Семья кандидата на пост главы США Джо Байдена должна сидеть в тюрьме, поскольку является преступной группой. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в штате Джорджия, передает ТАСС.

Семья кандидата на пост главы США Джо Байдена должна сидеть в тюрьме, поскольку является преступной группой. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в штате Джорджия, передает ТАСС.

По словам американского лидера, семья его оппонента полностью коррумпирована. После такого заявления сторонники Трампа начали выкрикивать лозунг "Посадить их!".

Глава Белого дома подчеркнул, что Байденов необходимо посадить в тюрьму вместе с американским политиком Хиллари Клинтон. Семья демократа представляет собой преступную группу, заявил Трамп. Трансляцию выступления лидера США вели новостные телеканалы.