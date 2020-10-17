Малоимущих граждан могут бесплатно переобучить на технические специальности

Депутат Госдумы Максим Зайцев направил главе Минтруда Антону Котякову предложение, в соответствии с которым у малоимущих граждан РФ появится возможность бесплатно обучиться техническим специальностям. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Депутат Госдумы Максим Зайцев направил главе Минтруда Антону Котякову предложение, в соответствии с которым у малоимущих граждан РФ появится возможность бесплатно обучиться техническим специальностям. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Помимо технических специализаций, Зайцев предлагает предоставить россиянам с доходом ниже прожиточного минимума возможность обучаться специальностям агропромышленного комплекса.

Депутат напомнил, что в настоящее время в России уже действует аналогичная программа, которая обеспечивает гражданам РФ предпенсионного возраста возможность повысить свою квалификацию или освоить новую профессию.

"Представляется целесообразным и отвечающим национальным целям России до 2030 года создание аналогичной программы бесплатного полноценного обучения специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса", — говорится в тексте документа.

Зайцев считает, что сейчас реализация этого проекта особенно актуальна из-за пандемии коронавируса. По его мнению, в настоящее время к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам РФ следует отнестись с особой внимательностью.