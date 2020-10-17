Эксперты ФНПР рассказали, как победить бедность

Справиться с бедностью в стране можно за счет устранения ее причин. Одной из них является низкая зарплата во всех секторах, включая те, которые не относятся к бюджетным, рассказали РИА Новости в Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР).

Справиться с бедностью в стране можно за счет устранения ее причин. Одной из них является низкая зарплата во всех секторах, включая те, которые не относятся к бюджетным, рассказали РИА Новости в Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР).

Представители ФНПР считают, что не должно существовать такого понятия как "работающие бедные". Кроме того, рынок труда нуждается в прогрессивном налоге на сверхприбыль.

"Основная причина бедности и многих других нескладностей в стране - низкая оплата труда. Низкая оплата труда - причина и низких пенсий, и низкой мотивации к производительному труду", — подчеркнула председатель ФНПР Александра Шершукова.

По мнению экспертов ФНПР, справиться с бедностью удастся за счет создания новых рабочих мест, повышения общего уровня заработной платы, включая нижнюю планку минимального размера оплаты труда. Также профсоюзы считают, что расчет МРОТ должен обеспечивать "не физиологическое выживание, а достойную жизнь человеку".