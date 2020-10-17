Пародия Галкина на Зеленского возмутила граждан Украины

Юморист Максим Галкин поделился в соцсетях роликом, на котором он представил пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Такой поступок со стороны артиста разозлил многих украинцев.

Юморист Максим Галкин поделился в соцсетях роликом, на котором он представил пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Такой поступок со стороны артиста разозлил многих украинцев.

Галкин, находясь в образе Зеленского, поинтересовался у подписчиков, стоит ли ставить депутатов в угол за их плохое поведение, нужно ли сократить все украинское население до 300 депутатов и можно ли легализовать каннабис для "тяжело больных" политиков. Кроме того, юморист спросил у фанатов, хотят ли они видеть такой "референдум" на постоянной основе или только перед намеченными на 25 октября выборами украинских органов власти.

"Я разочарована. Максим, шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные", — написала одна пользователей Instagram.

Также многие фанаты артиста посчитали, что ему лучше не лезть в политику Украины, поскольку он не знает, какая там реальная ситуация. Один из пользователей написал, что Галкину "нужно быть кем-то", чтобы обсмеивать Зеленского.

Однако большая часть подписчиков оценила юмор шоумена. Они назвали его тонким и актуальным.