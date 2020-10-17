Депутат Госдумы Чепа: заявление Турции о Крыме не несет угрозы для РФ

Заявление Турции о поддержке "территориальной целостности" Украины никак не повлияет на тот факт, что полуостров Крым является частью России. Такое заявление РИА Новости сделал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Заявление Турции о поддержке "территориальной целостности" Украины никак не повлияет на тот факт, что полуостров Крым является частью России. Такое заявление РИА Новости сделал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал "территориальную целостность" Украины, включая Крым. Эти утверждения, по словам Чепы, необходимы для поднятия веса Турции в отношениях с РФ.

"Это не несет нам никакой угрозы. Именно такая позиция характеризует Эрдогана как надежного или ненадежного партнера для нас. Мы понимаем, кто он такой", — заметил парламентарий.

Сенатор Алексей Пушков также оценил заявление Эрдогана. Он считает, что слова лидера в очередной раз доказывают невозможность "союза" Москвы и Анкары.