Трамп в шутку пообещал сбежать из страны в случае победы Байдена

Американский президент Дональд Трамп пошутил на тему своего проигрыша на предстоящих выборах. Он заявил, что в этом случае рассмотрит побег из страны. Об этом глава Белого дома заявил своим сторонникам на встрече в штате Джорджия.

Американский президент Дональд Трамп пошутил на тему своего проигрыша на предстоящих выборах. Он заявил, что в этом случае рассмотрит побег из страны. Об этом глава Белого дома заявил своим сторонникам на встрече в штате Джорджия.

Главным оппонентом Трампа является демократ Джо Байден. Американский лидер назвал его "худшим кандидатом в истории президентских выборов".

"Представьте, если я проиграю. Что я буду делать? Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны, даже не знаю", – пошутил глава Соединенных Штатов.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Помимо президента будут выбраны 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса.