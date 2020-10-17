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7:24   17 Октября 2020
Политика

Трамп в шутку пообещал сбежать из страны в случае победы Байдена

Трамп в шутку пообещал сбежать из страны в случае победы Байдена

Американский президент Дональд Трамп пошутил на тему своего проигрыша на предстоящих выборах. Он заявил, что в этом случае рассмотрит побег из страны. Об этом глава Белого дома заявил своим сторонникам на встрече в штате Джорджия.

Главным оппонентом Трампа является демократ Джо Байден. Американский лидер назвал его "худшим кандидатом в истории президентских выборов".

"Представьте, если я проиграю. Что я буду делать? Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны, даже не знаю", – пошутил глава Соединенных Штатов.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Помимо президента будут выбраны 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса.

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#сша #байден #трамп

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