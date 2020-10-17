США переложили вину за срыв продления ДСНВ на Россию

Соединенные Штаты сделали все для продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), а Россия решила "отступить" от достигнутого соглашения. Такое заявление сделал спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Соединенные Штаты сделали все для продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), а Россия решила "отступить" от достигнутого соглашения. Такое заявление сделал спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Российская Федерация отступила от соглашения, которое впервые покрывало все ядерные боеголовки", написал Биллингсли на своей странице в социальной сети Twitter.

"Это могло бы быть исторической сделкой", — написал представитель США в Twitter.

В Министерство внутренних дел РФ такие утверждения были опровергнуты еще 14 октября. Так, глава ведомства Сергей Лавров назвал заявления о "согласии" не соответствующими действительности.

Недавно президент РФ Владимир Путин предложил США продлить договор без дополнительных условий еще на год. Американская сторона отказалась. В Москве не раз отмечали важность СНВ-3 для мировой стабильности, призывая Вашингтон продлить соглашение во избежание гонки вооружений.