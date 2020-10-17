Экономист Хестанов рассказал, кому идет на пользу девальвация рубля

Сниженный темп роста российской валюты выгоден компаниям, которые работают только с отечественной продукцией и не используют зарубежные комплектующие. Об этом изданию REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

Сниженный темп роста российской валюты выгоден компаниям, которые работают только с отечественной продукцией и не используют зарубежные комплектующие. Об этом изданию REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

Эксперт пояснил, что снижение курса рубля способствует увеличению стоимости отечественной продукции как на внутреннем рынке, так и на международном. В качестве примера Хестанов напомнил, что в 1998 году множество различных секторов российской промышленности смогли восстановиться только за счет существенного ослабления курса российской валюты.

Однако он отметил, что такая ситуация справедлива именно для компаний занимающихся производством той или иной продукции. Реальные доходы обычного населения снижаются по мере падения курса рубля.