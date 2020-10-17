Минюст впервые за 70 лет казнит осужденную на федеральном уровне американку

Американку впервые за почти 70 лет приговорили на федеральном уровне к высшей мере наказания. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на минюст страны.

Американку впервые за почти 70 лет приговорили на федеральном уровне к высшей мере наказания. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на минюст страны.

Лизу Монтгомери осудили за убийство 23-летней Бобби Джо Стиннетт в декабре 2004 года. Следствие доказало, что она задушила находящуюся на восьмом месяце Стиннетт, а затем похитила ее ребенка и выдавала за собственного.

Адвокаты пытались доказать суду, что у обвиняемой были галлюцинации и псевдоциез — состояния, когда женщина ложно находит у себя признаки беременности. Однако присяжные приговорили ее к казни. Приговор приведут в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

Минюст также назначил на 10 декабря казнь 40-летнего Брэндона Бернарда, который участвовал в убийстве двух молодых политиков в 1999 году.