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6:00   17 Октября 2020
Общество

Минюст впервые за 70 лет казнит осужденную на федеральном уровне американку

Минюст впервые за 70 лет казнит осужденную на федеральном уровне американку

Американку впервые за почти 70 лет приговорили на федеральном уровне к высшей мере наказания. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на минюст страны.

Лизу Монтгомери осудили за убийство 23-летней Бобби Джо Стиннетт в декабре 2004 года. Следствие доказало, что она задушила находящуюся на восьмом месяце Стиннетт, а затем похитила ее ребенка и выдавала за собственного.

Адвокаты пытались доказать суду, что у обвиняемой были галлюцинации и псевдоциез — состояния, когда женщина ложно находит у себя признаки беременности. Однако присяжные приговорили ее к казни. Приговор приведут в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

Минюст также назначил на 10 декабря казнь 40-летнего Брэндона Бернарда, который участвовал в убийстве двух молодых политиков в 1999 году.

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