Беглов обратился к родным и близким скончавшегося археолога Кирпичникова

Знаменитый петербургский археолог Анатолий Кирпичников скончался в возрасте 91 года. Глубокие соболезнования его родным и близким выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Знаменитый петербургский археолог Анатолий Кирпичников скончался в возрасте 91 года. Глубокие соболезнования его родным и близким выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кирпичников, по словам губернатора, многое сделал для науки. Труды ученого, посвященные средневековой археологии Руси и Северной Европы, были признаны на международном уровне.

"Для нескольких поколений археологов он стал настоящим учителем. Интеллигентный, разносторонне образованный, энергичный и открытый человек — таким его знали многие. Светлая ему память", — подчеркнул Беглов.

Для Петербурга и всего северо-западного региона деятельность Кирпичникова, по словам градоначальника, была особенно значима. Археолог не только изучал историю нашей земли, но и выступал за сохранение исторического наследия.