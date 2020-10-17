Могила ведущего "Русского лото" Борисова "утонула" в цветах и венках

Поклонники на протяжении нескольких недель несут свежие цветы на могилу ведущего телепередачи "Русское лото" Михаила Борисова. Он умер 19 сентября от остановки сердца, передает Nation News.

Поклонники на протяжении нескольких недель несут свежие цветы на могилу ведущего телепередачи "Русское лото" Михаила Борисова. Он умер 19 сентября от остановки сердца, передает Nation News.

Корреспондент издания посетил могилу телеведущего и обнаружил большое количество свежих цветов, на фоне которых даже потерялась небольшая фотография Борисова. В настоящий момент нет никакой информации о том, когда будет установлен памятник.

Ведущего "Русского лото" похоронили на Востряковском кладбище в Москве, практически напротив скончавшегося в 2018 году народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Похороны Борисова состоялись 23 сентября. На них присутствовали его коллеги, родственники, друзья и ученики.

Причиной смерти Михаила Борисова стала остановка сердца, которая была вызвана острой пневмонией. Его доставили в больницу прямо со съемочной площадки, где работала команда "Русского лото". Несмотря на то, что его подключили к аппарату ИВЛ, врачам не удалось спасти 71-летнего телеведущего. Он скончался в тот же день.