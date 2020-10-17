Специфическое лекарство от COVID-19 начали разрабатывать в России

Россия работает над лекарством, которое бы прицельно на генном уровне останавливало размножение вируса. Об этом сообщил главный иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов, передает пресс-служба ведомства.

Россия работает над лекарством, которое бы прицельно на генном уровне останавливало размножение вируса. Об этом сообщил главный иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов, передает пресс-служба ведомства.

На данный момент стопроцентной уверенности в эффективности российской вакцины от COVID-19 нет, так как после ее регистрации не прошли положенные полгода. Именно поэтому гражданам РФ нужно потерпеть и строго соблюдать меры предосторожности — носить средства индивидуальной защиты и держать социальную дистанцию.

"Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии", — добавил специалист.

Кроме того, по словам Хаитова, ослабленный иммунитет может усугубить течение инфекции. Поэтому россияне должны обратить внимание на свой образ жизни и обязательно привиться от гриппа. Специалист напомнил, что осенью опасаться следует не только коронавируса.