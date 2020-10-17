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4:13   17 Октября 2020
Политика

Спецслужбы США в течение нескольких часов вели допрос журналиста из РФ

Спецслужбы США в течение нескольких часов вели допрос журналиста из РФ

Американские спецслужбы несколько часов допрашивали российского журналиста из издания RT Константина Рожкова, который прилетел в США для съемок фильма накануне президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ.

Многочасовой допрос российского корреспондента проводился в аэропорту Нью-Йорка. Также от россиянина потребовали предоставить доступ ко всем электронным носителям, передает ТАСС.

"[...] после этого — дать объяснения выложенной в открытом доступе информации, в том числе о сделанной россиянином прививке "Спутник V", а также переписки, связанной с журналистской деятельность", — говорится в сообщении посольства РФ.

Пресс-служба представительства уточнила, что российское посольство будет требовать от Госдепа США объяснений по этому инциденту.

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