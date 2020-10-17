Трамп заявил, что у Соединенных Штатов имеются гиперзвуковые ракеты

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что теперь Соединенные Штаты владеют гиперзвуковыми ракетами. Соответствующее заявление президент США сделал во время своего выступления в штате Флорида, передает РИА Новости.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что теперь Соединенные Штаты владеют гиперзвуковыми ракетами. Соответствующее заявление президент США сделал во время своего выступления в штате Флорида, передает РИА Новости.

Министр сухопутных сил США Райан Маккарти до официального заявления Трампа сообщил, что Соединенные Штаты провели испытания американских аналогов гиперзвуковых ракет. Маккарти уточнил, что в ходе этих испытаний, ракета поразила цель с точностью более 15 сантиметров.

"У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты", — сказал американский президент.

Недавно издание The Drive раскрыло характеристики американской крылатой гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Согласно их данным, ракета сможет развивать скорость до восьми махов.