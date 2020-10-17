Россияне оценили перспективу покупки жилья на текущий момент

Приблизительно 44% граждан РФ считают, что текущий момент является наиболее благоприятным для покупки нового жилья. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса компании "ДОМ.РФ" и ВЦИОМ.

Приблизительно 44% граждан РФ считают, что текущий момент является наиболее благоприятным для покупки нового жилья. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса компании "ДОМ.РФ" и ВЦИОМ.

Эксперты заявляют, что сейчас настроения россиян, в плане покупки недвижимости, максимально приближены к тем, которые у них были до прихода пандемии коронавируса. Специалисты полагают, что такой уверенный рост спроса на жилье связан с действующей на территории РФ программой льготной ипотеки под 6,5% годовых и рекордным снижением ставок по жилищным кредитам.

"[…] льготная ипотека стала ключевым драйвером роста рынка первичной недвижимости во второй половине 2020 года. По нашим оценкам, спрос на нее вырос на 40%", — отметил глава аналитического центра "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг.

Несмотря на значительное увеличение спроса на недвижимость, аналитики считают, что до конца 2020 года стоимость квадратного метра жилплощади сильно не увеличится, передает RT.