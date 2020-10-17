Раскрыты финансовые потери Украины после разрыва связей с РФ

Годовой ВВП Украины после разрыва связей с Россией сократился на 30 миллиардов долларов. Об этом заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Годовой ВВП Украины после разрыва связей с Россией сократился на 30 миллиардов долларов. Об этом заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Экономист пояснил, что после того, как Украина сменила свой геополитический курс, промышленный и научный потенциал страны резко обесценился. Кроме того, ее высокотехнологичная продукция потеряла свой рынок по сравнению с 2013 годом

"Пошел разрыв связей, пошла потеря рынков на востоке", — подчеркнул Суслов.

По словам экс-министра экономики, Украина не может компенсировать все эти потери и лишь наращивает долги. Он считает, что в настоящее время у страны нет дальнейших перспектив и сейчас происходит ее деградация.