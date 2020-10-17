Погребинский назвал вопросы Зеленского «возмутительной манипуляцией»

Вопросы, на которые президент Украины Владимир Зеленский предлагает ответить украинцам во время региональных выборов, назначенных на 25 октября, являются имитацией государственной деятельности «на уровне детсада».

Вопросы, на которые президент Украины Владимир Зеленский предлагает ответить украинцам во время региональных выборов, назначенных на 25 октября, являются имитацией государственной деятельности «на уровне детсада».

Такую оценку предложению Зеленского дал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Все от первого до последнего вопроса – совершенно возмутительная манипуляция. Но она не достигнет тех целей, которые ставит перед собой президент просто в ввиду того, что у него непрофессиональная команда. Они не в состоянии оценить последствия своей инициативы», — заявил эксперт в интервью изданию «Взгляд».

Озвученная Зеленским инициатива, по мнению Погребинского, просто незаконна, и в будущем ее можно будет оспорить в суде. А организаторов этого опроса нужно привлечь к уголовной ответственности за нарушение украинских законов и Конституции.

Если уж на Украине возникла необходимость в проведении всенародного опроса, его нужно было организовывать по всем правилам референдума, напоминает Погребинский. А в противном случае результаты опроса не будут иметь никаких «юридических последствий».

«Как бы ни формулировались вопросы, они будут влиять на голосование людей. И неважно, в ту или иную сторону. Важно, что если вы проводите опрос в день голосования и тем более возле избирательных участков, то это прямое вмешательство инициаторов этого опроса, то есть президента и его команды, в волеизъявление людей», — подчеркивает политолог.

Комментируя сами предложенные президентом вопросы, Михаил Погребинский заострил внимание на некоторых из них.

По поводу вопроса о легализации медицинского каннабиса, Погребинский напомнил, что сейчас на Украине в медицинских целях для того, чтобы облегчить мучения тяжело больных людей, используются гораздо более тяжелые наркотики, чем марихуана.

«Вопрос имел бы смысл, если бы был задан следующим образом: "Согласны ли вы с тем, чтобы каннабис можно было курить в специально отведенных кафе?"», — отмечает Погребинский.

При этом он подчеркивает, что подобные вопросы имеет смысл задавать где-нибудь в Швейцарии, а не в стране, которая находится в тяжелейшем положении, и не населению, которое с трудом выживает.

Говоря о вопросе, нужно ли сократить число депутатов Верховной рады до 300 человек, Погребинский напомнил о результатах всех социологических исследований последних лет, которые показывают, что абсолютное большинство украинцев уверено в том, что число депутатов необходимо сокращать. Поэтому вынесение этого вопроса на всеукраинское голосования является совершенно излишним, и нужно быть «полными идиотами, чтобы его задавать», считает эксперт.

«А вопрос по поводу предоставления Донбассу статуса свободной экономической зоны – стопроцентная манипуляция и наглость. Он имеет смысл только в комплексе со всеми прочими. В частности, с получением особого статуса, чтобы там появилась легальная власть, которая могла проводить это», — продолжил Погребинский.

По словам эксперта, команда Зеленского хочет, не выполняя Минских соглашений, получить власть в Донбассе. Сама постановка вопроса уже является манипуляцией, потому что, если люди выскажутся против свободной экономической зоны в Донбассе, Зеленский заявит, что и особый статус давать нельзя. А если проголосуют «за», Зеленский думает, что покажет эти итоги в «нормандском формате» и Кремль тут же согласится отдать границу.

«Единственный смысл во всей этой игре – как бы продемонстрировать участие украинцев в решении важных государственных проблем», — заключил Погребиснкий.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский озвучил все пять вопросов, на которые он предлагает ответить украинцам во время региональных выборов: